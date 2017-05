Cartes quiere una banca en Senado

En una reunión con dirigentes oficialista de Alto Paraná en Mburuvicha Róga, el presidente de la República aceptó liderar la lista la senaduría por el Partido Colorado, según dirigentes.

Cartes quiere seguir en la función pública, por ende anunció que en las Elecciones Generales del 2018 será el número uno en la lista por su movimiento Honor Colorado con miras al Senado, según publica Última Hora .

Su aceptación surgió en una reunión que mantuvo con adherentes del partido que llegaron en masa hasta la casa presidencial. Aunque luego no se hizo ningún anuncio oficial, desde la cuenta de la Gobernación de Alto Paraná comunicaron la decisión del presidente.

"Pido unidad en el partido y acepto con honor ser candidato a Senador por el movimiento Honor Colorado"dijo Horacio Cartes a altoparanaenses pic.twitter.com/f9vhz1hlEc — Alto Paraná (@gobzacarias) 17 de mayo de 2017

Sin embargo, continúa la duda si es que él siendo mandatario puede candidatarse en busca de una banca en el Senador como legislador activo.

Para esto, Cartes debería renunciar, y según adelantó Lilian Samaniego, lo haría antes del 1 de julio del 2018; y no existe temor de que una vez conseguida una banca los legisladores no le permitan jurar como senador, como ocurrió en su momento con el ex presidente Nicanor Duarte Frutos.