Cartes a periodistas que lo critican: "Pero tohona to..."

El presidente Cartes, se dedicó en un acto público a criticar a periodistas que supuestamente no entienden la realidad que vive el interior del país y lanzó una frase inconclusa en guaraní que causó desconcierto.

Este miércoles, el presidente de la República, Horacio Cartes, arremetió en un acto desarrollado en Mayor Otaño contra periodistas de Asunción, por el hecho que supuestamente desconocen la situación de las personas que trabajan en el interior del país.

“Ellos no conocen de la tierra, ellos no conocen de los problemas que hay en la agricultura, ellos no conocen de lo que es sequía o exceso de lluvia, simplemente quieren poner más impuestos”, acotó el mandatario en su discurso.

En un momento dado volvió a referirse a periodistas de Telefuturo, aunque en esta ocasión no fue puntual, sino más bien englobó a todos los comunicadores de este medio.

“Hay periodistas, hay que decirlo, en Telefuturo, esos que se les paga para atropellar el Gobierno, el Gobierno no habla más con ellos, el Gobierno trabaja y seguirá trabajando en pos de la gente, el país funciona sin ellos”, refirió.

En parte de su alocución dijo que hay periodistas que incluso se enojan con él por el hecho de que utilice la expresión “gracias a Dios”.

“Yo estoy muy contento, y también doy gracias a Dios, algunos periodistas también se enojan porque decimos 'gracias a Dios'. Pero tohona to...”, indicó el mandatario.

