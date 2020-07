Carrera de caballos en plena pandemia

La Fiscalía está investigando una carrera de caballos realizada en Villa Hayes. El organizador asegura que tuvo "el visto bueno" de autoridades.

José Bóbeda fue el organizador de esta actividad de ocio en la tarde del domingo que consistió en una carrera de caballos, cobro de entrada y apuestas de por medio. Según él, se cumplieron con todos los protocolos de salud.

Si bien los centenares de espectadores "ingresaron en vehículos, se lavaron las manos y usaban tapabocas", al momento de la salida de los caballos todos salieron de sus autos para observar mejor y luego festejar en caso de que hayan ganado las apuestas.

Con relación a la autorización, Bóbeda asegura que recibió "un visto bueno" de la comisaría jurisdiccional. La Fiscalía ya está detrás de este caso que causó revuelo en las redes sociales.

"Yo no veo una autorización expresa. En el documento no dice que se habilita cierta actividad a tal hora, en tal fecha y en tal lugar", aseguró la fiscal Patricia Aquino a Monumental 1080 AM.

Carrera de Caballos: "tenía una autorización" El comisario Calixto López, dijo a la #LaLupaPy que el organizador presentó una supuesta nota del Ministerio de Salud para realizar dicha actividad.#AM1080 #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/zX2hDL42Ax — Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 6, 2020