Guahory: Cárdenas acusa a Alegre, Wagner y 'Pakova' Ledesma

Justo Cárdenas, titular del Indert, dijo que la problemática de Guahory está politizada y apuntó a liberales. Advirtió que el Gobierno no permitirá que ningún paraguayo atropelle la propiedad privada.

Cárdenas respondió a los cuestionamientos de los opositores, que lo culpan de generar "tragedia" en Guahory, donde este martes se volvió a desarrollar un enfrentamiento entre campesinos y policías, dejando como saldo 20 heridos.

El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) manifestó que el problema en el lugar ya no es social, sino que la "contaminación política e ideológica nunca se ha disipado".

Apuntó directamente a los dirigentes liberales Luis Alberto Wagner, Efraín Alegre y José 'Pakova' Ledesma, de incitar al atropello de la propiedad privada, generando zozobra e inseguridad en los pobladores con el fin de sacar un rédito político.

Advirtió que el Gobierno, legalmentemente constituido, de Horacio Cartes, no permitirá que "ningún paraguayo atropelle la propiedad privada".

Dijo que en contrapartida ya se procedió a la reubicación de varias familias a una nueva colonia, pero hoy son otros actores, que no tienen nada que ver con la problemática social, los que están incidentando permanentemente.

"Acá el inconveniente es la contaminación política, aquellos actores que no quieren solucionar la demanda de tierra, que no tienen luego ninguna demanda que hacer, simplemente están lucrando políticamente con la necesidad de la gente, eso es inmoral. No entiendo como un Efraín Alegre, candidatable a presidente, titular de un partido importante como el PLRA, puede ir a incitar a la gente a que atropelle la propiedad privada; eso no se va a dar en este Gobierno, puedo decirlo con certeza y la firmeza que corresponde", apuntó en contacto con la 970 AM.

"Le acuso a toda esta gente de forma directa por la inmoral acción política que están ejerciendo dentro de esa zona", añadió.

También se refirió a un "doble discurso" de la Federación Nacional Campesina, porque apenas ayer acordaron la reubicación de las familias a partir del jueves, según dijo.

Por último, sostuvo que hoy esas propiedades son privadas, porque así lo determinan los documentos de Catastro y Registros Públicos, y no se puede exigir una recuperación por la fuerza. Si hay algún reclamo, se debe realizar por los conductos judiciales correspondientes, como lo indica la Constitución Nacional, manifestó.