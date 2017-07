Captan forcejeo entre funcionario y paciente de Senadis

El asesor jurídico de la Senadis fue grabado mientras una mujer se aferraba al cuello de su camisa, aparentemente disconforme con la prótesis que recibió.

Juan Castillo, asesor de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), detalló que la mujer está amputada y con una prótesis.

Explicó que cuando llegó tenía un tono hostil. "Me empieza a retar, decía que no le ayudamos y que no servimos para nada".

Castillo intentó de zafar como pudo de las manos de la señora y en un momento de forcejeo, la señora cae, informó Noticias Paraguay.

El funcionario añadió que no es la primera vez que la mujer protagoniza un conflicto ya que en una ocasión sustrajo el celular a una persona con discapacidad visual y lo guardó en su prótesis.

Todos estos detalles en el siguiente video: