Captan acción violenta de ladrones en intento de asalto en Trinidad

Tras la detención de un sujeto de 49 años con frondosos antecedentes, se compartieron las imágenes de circuito cerrado del asalto en una oficina ubicada en Trinidad, y en donde él habría participado.

En el material se ve como un sujeto con camisa blanca, que sería Dario Cañete, tumba de un culatazo a uno de los funcionarios, pese a que este no se haya resistido.

"Me apuntó con el arma y me pega en la cabeza. En el suelo me pateó, mientras que su cómplice nos ató (a él y a sus compañeros de trabajo). Querían saber dónde estaba la plata. Nos amenazaron con matarnos", refirió Hugo Rivarola.

Los malvivientes manejaban información precisa de dónde se escondía el dinero, pero no tenían el dato de que cinco minutos antes de su llegada, un empleado se fue a un banco para depositar la recaudación que sería de G. 20 millones.

Ya que ingresaron con armas al puesto laboral de la empresa proveedora de alimentos a eventos, una transeúnte se asustó por lo que dio aviso al agente que custodiaba la sede de la Fiscalía que colindaba con el edificio donde ocurrió el intento de atraco.

Los dos sujetos huyeron, pero Cañete fue alcanzado por una turba de vecinos que lo linchó. Su presunto cómplice, un joven de 22 años aproximadamente, está siendo buscado por los intervinientes ya que huyó en una motocicleta. Cualquier dato sobre él, se insta a dar aviso al 441 - 118, departamento de Robo y Hurtos de la Policía Nacional.

