Camioneta cae a arroyo y no hay rastros del propietario

Un conductor perdió el control de su camioneta en Luque y cayó a un arroyo que no es profundo, no obstante, al propietario no se lo encontró por la zona.

Los vecinos de cañada San Rafael, Luque, hallaron un vehículo inundado en el arroyo limítrofe con la ciudad de Capiatá. Aparentemente el conductor perdió el control de su rodado, derribó el alambrado de una propiedad, y fue a parar contra el arroyo. Los rescatistas rompieron el vidrio y en el habitáculo de la camioneta no encontraron nada. Por su parte, trataron de retirarlo del agua, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Los pobladores alegan que en la zona hay constantes accidentes, por más de que el tramo esté bien señalizado. Además alegaron que el cauce hídrico no es profundo.

