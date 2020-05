Camión causa varios daños materiales en CDE

Un camión de carga sufrió una falla mecánica y colisionó contra varios vehículos y en parte de una vivienda. Dejó un herido y varios daños materiales.

Un camión tumba que transportaba arena lavada sufrió un percance mecánico en plena pendiente en la Avenida Bicentenario del barrio de la blanca de Ciudad del Este.

De acuerdo a la manifestación el camión a llegar a una ´pendiente alta se soltó el cardán, lo que hizo que vaya en caída libre hacía atrás en donde la velocidad y la carga hizo que impactara con varios vehículos. De milagro un hombre se salvó. Sin embargó destruyó un vehículo casi en su totalidad y herido leve.

"Yo estaba por subirme a mí vehículo debía ir a compra remedio para mi hijo, cuando mí tía me gritó y no logré subirme, por segundos me salvé", manifestó uno de los conductores del vehículo que fue muy afectado.