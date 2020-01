¿Camilo Soares financió campaña de Ferreiro con dinero del cartismo?

La diputada Rocío Casco realizó una grave denuncia contra Camilo Soares en donde afirma que él financió la campaña de Mario Ferreiro con dinero proveniente del cartismo.

Con audios y documentos, la exdiputada Rocío Casco denunció a Camilo Soares luego de que este lo haya acusado a ella por estar supuestamente vinculada en el aparente esquema de cobro paralelo de la Municipalidad de Asunción.

Supuestamente, al iniciar la campaña electoral de Mario Ferreiro por la Intendencia de Asunción, Soares consiguió varios financistas que posteriormente descubrieron, en conversaciones con estos supuestos adherentes, que nunca depositaron sumas de dinero. Los denunciantes presentaron un manuscrito con la lista de los presuntos financistas y los montos que depositarían.

NOTA RELACIONADA: Audios que manchan a exdiputada “están editados”, dice

Casco indicó que Camilo Soares, en una denuncia, se hizo pasar como propietario de los bonos que sirvieron para financiar la campaña de Ferreiro: G. 2.700 millones.

Incluso, y siempre según la versión de la exlegisladora, este financiamiento utilizó como una medida de presión para los políticos aliados a su movimiento de izquierda. "Él quería que vote a favor de la enmienda para la reelección (de Horacio Cartes), mientras él en sus programas hablaba en contra", refirió la exdiputada para Monumental 1080 AM.

NOTA RELACIONADA: Camilo Soares: “A Adolfo Ferreiro le llevaban los maletines y él distribuía”

Las sospechas apuntan que el cartismo era la verdadera fuente de dinero de Soares y este lo movía a arcas del Concertación Avanza País. Incluso, en un audio que Casco presentó exclusivamente para Monumental 1080 AM, se escucha una voz similar a Soares diciendo:

"Cuando yo me iba a retirar plata de la Casa del Habano, era siempre el mismo sistema. Era; me iba a la Casa del Habano, me daban un bolso y yo de ahí llevaba al búnker". Este local que hacen referencia en el material se trata de un negocio del Grupo Cartes.

En minutos la denuncia completa...