Cámara Baja deja sin sueldo por dos meses a Celeste Amarilla

La Diputada Celeste Amarilla fue suspendida de sus funciones y del goce de sueldo este miércoles por la Cámara Baja, por mencionar que muchos parlamentarios compraron la banca con "dinero sucio".

La Diputada Celeste Amarilla de Boccia fue suspendida con 47 votos a favor, a pedido del diputado Basilio Bachi Núñez, luego de que Amarilla afirmara que aproximadamente 70 diputados consiguieron la banca a través de dinero sucio, o de dinero proveniente del narcotráfico y del espurio de campañas políticas. Fue suspendida por 60 días del goce de sueldo y de sus funciones como parlamentaria.

De acuerdo a la argumentación de los legisladores esta resolución se da por "alusiones irrespetuosas de mala intención o de móviles ilegítimas hacía los miembros de la Cámara", esto según el Artículo Nro. 81.

Por su parte Amarilla indicó, a Monumental que se puede interpretar la posición claramente como una mordaza y advertencia y que no se retractara de sus palabras.

Además señaló que no solamente se refería a los diputados sino que también a los propios Senadores. "No acusé a nadie en particular y el saco se puso a quien bien le queda", lanzó la legisladora.

