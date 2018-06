Cae sujeto que ofertaba bicicleta robada en grupo de Facebook

Un hombre fue detenido luego de que ofertara por G. 800.000 una bicicleta de G. 22 millones, en un conocido grupo de Facebook. Manifestó que a él le vendieron el biciclo por G. 200.000.

De esta forma, el ofertante Adrián Figueredo Domínguez y su supuesto cómplice, Ricardo Torres, fueron detenidos por agentes de la Comisaría 1ª de San Lorenzo luego de que el 13 de junio una persona denuncie el hurto de su bicicleta.

La víctima amplió su acusación días después ya que vio su bien siendo ofrecido en un grupo de Facebook. La Policía simuló la compra y acordaron el lugar para la entrega.

Fue así como los intervinientes llegaron hasta Figueredo y Torres. Por su parte, la denunciante presentó todos los documentos que avalan que es propietaria de la bicicleta.

Según manifestaron, no fueron ellos quienes cometieron el ilícito de robar, sino que aceptaron la oferta de un sujeto. No sabían su nombre y no pudieron dar más datos sobre este. Los capturados serán investigados por reducción.

El interviniente alegó que estos casos son frecuentes y que las pertenencias robadas generalmente son encontradas en las redes sociales, intentando ser vendidas. Ante esto, piden a los internautas cautela para que no compren objetos extremadamente infravalorados.