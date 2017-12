Caballero se escuda en ilegalidad de audio y niega amistad con Ortiz

El exfiscal Carmelo Caballero se escuda en que los audios filtrados que lo involucran en un supuesto negociado con la justicia son ilegales, y dice que por lo tanto no puede reconocer su veracidad.

Carmelo Caballero, a quien se lo escucha en uno de los muchos audios filtrados en que aparece también Raúl Fernández Lippmann, exsecretario de Óscar González Daher, extitular del Jurando de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y exsenador por la pérdida de su investidura, acudió hasta el Ministerio Público para prestar declaración testifical.

Antes no pudo evitar a la prensa y aunque intentó esquivar las preguntas alegando que primero debía cumpir con el Ministerio Público, dio a entender su estrategia para evitar un proceso en su contra.

Dijo que en primer lugar no es abogado ni amigo de José Ortiz, gerente de la tabacalera del presidente de la República, Horacio Cartes.

Sobre la veracidad del audios, apuntó que no conoce ninguna orden judicial para la obtención de esos audios y por lo tanto no puede reconocerlos ni justificarlos.

Dijo que niega ser parte de una red de extorsionadores y que lo dice mirando a los ojos a cualquier parlamentario que lo haya manifestado.

Apuntó que no solo conoce a Fernández Lippmann y a integrantes del JEM, sino que también conoce y habla con muchos fiscales, oficiales de justicia, jueces, etc., ya que como abogado no solo debe presentar escritos, sino también abogar por sus clientes.