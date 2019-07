Bus que llevaba a niños a torneo internacional no cruzó la frontera

Con la emoción cargada en las maletas para jugar en el exterior, a decenas de niños un bus en mal estado les truncó el sueño.

Se trata de los integrantes del club Rubio Ñu y Santísima Trinidad que guaraní por guaraní ahorraron con el fin de participar en un torneo en Posadas, Argentina.

Para ser parte de la competencia, se alquiló un bus el 16 y 21 de julio para que los lleven hasta el vecino país desde Asunción y luego retornen.

No obstante, desde el momento de partir hubo inconvenientes. "El medidor de velocidad no funcionaba. Lo sacaron", dijeron las madres. Fue por esto que no pudieron cruzar a Argentina, por lo que la empresa planteó cruzar en bus público hasta el país vecino, mientras ellos aguardaban a la delegación en Encarnación, lo mismo a la vuelta.

"Esto definitivamente no era parte del contrato", dijeron miembros del plantel de las dos escuelas de fútbol. Según ellos, por este defectuoso servicio no le quieren reembolsar su dinero.