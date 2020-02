Bolsoneras roban farmacia en Ciudad del Este

Dos mujeres ingresaron a una farmacia en Cuidad del Este y distrayendo a la trabajadora, se cargaron el bolso y huyeron. Varios locales comerciales de la zona reportaron ser víctimas de las supuestas delincuentes.

Cámaras del circuito cerrado registraron el momento en que dos mujeres realizaron el hurto. En las imágenes se pueden ver como las mujeres operan en conjunto. Una con una ropa más holgada mira las mercadería como eligiendo productos, mientras que la otra consulta a la dependiente del local.

De acuerdo a la manifestación de la trabajadora, las mismas llegaron por separado y una de ellas preguntaba sobre medicamentos y precios mientras que la otra fingía ver los productos, cuando verdaderamente se cargaba entre la ropa holgada y el bolso las mercaderías.

"Me di cuenta que no eran de la zona, me preguntaba por cosas, no me prestaba atención y después ya me preguntaba por otra cosa y me distraía" expresó la encargada de la farmacia ubicada en el km 11 de Ciudad del Este.

Según los agentes oficiales llegaron sobre un vehículo gris sin chapa y aseguraron recibir reportes de comerciantes de la zona que ya denunciaron ser víctimas de estas mujeres.