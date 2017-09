¡Bochornoso!: Senador trata de 'gata flora' a Desirée Masi

No pasó en ninguna cancha. Ocurrió en la Honorable Cámara de Senadores en donde el legislador cartista Gustavo 'Pipo' Alfonso denigró a su colega disidente Desirée Masi tratándola de 'gata flora' en medio de un debate.

Mientras el senador hablaba sobre la maquinización del brazo de Aña Cua, Masi interrumpió la alocución. "Y sigue maullando la gata flora", criticó 'Pipo' Alfonso.

El presidente de la cámara, Fernando Lugo, pidió cortesía a lo que él respondió que deben respetarlo para que pueda respetar.

Llegó el turno para que la afectada de estos dichos hable. "No pienso continuar con esta cuestión y puede pedir mil disculpas también este tipo, pero sinceramente hay límites que se deben respetar. Si acá hay una mujer que cree que lo que dijo no es grosería, no merece ser llamada mujer porque todos sabemos lo que quiso decir este señor. Con el permiso de usted señor presidente, me retiro y la próxima vez deberán aprender a pensar un poco más antes de pretender agredir y humillar", refirió.

Tras abandonar la sesión, otras legisladoras la acompañaron en repudio a la manifestación misógina. Así también lo hicieron algunos colegas masculinos, informó Noticias Paraguay.

Todos estos detalles y más abajo: