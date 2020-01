Bochornosa liberación: Estos son algunos graves errores

En la madrugada del domingo pasado, unos 76 reos fueron liberados de la Cárcel de Pedro Juan Caballero. Pero no es una casualidad, graves errores de las autoridades facilitaron esta indignante fuga.

Pasaron 8 días desde que 76 reos peligrosos, miembros de uno de los grupos criminales más terroríficos de Sudamérica, el Primer Comando Capital (PCC), fueron liberados de la Cárcel de Pedro Juan Caballero.

Luego de la pesquisa realizada en el penal el 30 de diciembre, fue que se cavó con total tranquilidad el túnel de 15 metros por el que salieron en libertad. Esto deja al descubierto que las murallas eran vulnerables, con cimiento de poca profundidad y no con las exigencias de un recinto penitenciario.

Los funcionarios del Ministerio de Justicia que realizaron la requisa, todavía no fueron investigados, como ordenó el presidente de la República.

Estos encargados supuestamente no vieron nada; tampoco se permitió el ingreso de efectivos policiales a los pabellones.

La inacción de los organismos de seguridad es indignante. Hasta este domingo aún no se hizo cierre de frontera, tampoco hubo batida.

Si bien 10 reos fueron recapturados, estos no son considerados de alta peligrosidad, y tampoco formarían parte del mencionado grupo criminal. Los militares que estaban en el perímetro, con una tanqueta frente a la penitenciaría, no se percataron y no reaccionaron. Igual que los policías, de los cuales cuatro del GEO están sumariados por la falta de reacción.

En la requisa no entraron ni policías ni fiscales. La Policía solo tiene identificados a 50 de los 76 reclusos fugados ¿Cómo se supone que van a buscar a los 26 faltantes? Los guardiacárceles ignoraron el túnel. El monitoreo del penal es dudoso. Reacción tardía e inoperancia. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía no tienen coordinación y se echan la culpa.

El décimo reo fue recapturado en horas de la tarde de este sábado, tras un allanamiento en un inquilinato, ubicado en el barrio Guaraní de Pedro Juan Caballero. El detenido fue identificado como Francisco Javier Peralta.