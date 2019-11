Bicameral aumenta presupuesto para partidos políticos

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso decidió otorgar G. 22.152 millones al TSJE para agrupaciones políticas. Esto, pese a que Hacienda había previsto menor cantidad debido a la falta de ingresos.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso triplicó los fondos para el subsidio a los partidos políticos para el 2020 durante el estudio del documento. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tendrá G. 22.152 millones más.



Los partidos recibirán un porcentaje de los G. 31.818 millones que ahora fueron aprobados. Inicialmente, el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda contemplaba solo G. 9.666 millones para este concepto, informó Última Hora.

No obstante, el dictamen de la mencionada comisión no es vinculante a la decisión que puedan tomar ambas cámaras del Congreso a la hora de tratar el PGN 2020, por lo que aún no se da por hecho.