Benigno López: "Si salgo no va a haber ningún problema familiar"

El ministro de Hacienda, Benigno López, habló sobre su situación al frente de la institución. Indicó que si el Presidente de la República decide retirarlo, no habrá problemas de ningún tipo.

En el marco de la crisis que generó la firma del acta bilateral por la contratación de energía entre Paraguay y Brasil, se prevén varios cambios dentro del Gobierno de Mario Abdo Benítez. Uno de ellos, bien podría ser el del Ministerio de Hacienda, cuyo titular, Benigno López, es el hermano del mismo mandatario.

En este sentido, Benigno aclaró que puso su cargo a disposición para evitar mayores problemas en medio de la crisis.

"El Presidente se va a tomar su tiempo y va a tomar la decisión y todos los que estamos en cargos importantes dependemos de él y estamos a la espera en cualquier momento. Él tiene la libertad absoluta", expresó al programa Lunes de Mina, emitido por Noticias Paraguay.

El Secretario de Estado aseguró que está consciente de que su salida podría darse en cualquier momento. No obstante, se mostró bastante positivo al respecto. "Mi cargo está a disposición, pero eso no significa problemas familiares. No va a haber ningún tipo de problema", aseveró.

