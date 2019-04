Becas de Itaipú: Diputados rechaza revisión de proceso de selección

Pese a las diversas denuncias de irregularidades en la adjudicación de becas de la Itaipú Binacional, la Cámara de Diputados resolvió rechazar el pedido de revisión.

El proyecto de resolución para revisión del proceso de adjudicación de Becas de la Itaipú Binacional fue rechazado este miércoles por la Cámara de Diputados. Esto pese a las incontables denuncias por irregularidades.

La propuesta fue impulsada por la diputada Kattya González, quien criticó que las becas no beneficiaron a personas con bajos recursos, sino al contrario. Pidió a sus colegas que analicen también un pedido para que la binacional otorgue las becas a los 637 jóvenes que aprobaron las exámenes teóricos, pero no fueron adjudicados por, supuestamente, no pasar la prueba socioeconómica.

Sin embargo, la medida fue rechazada. Al respecto, el diputado Basilio Bachi Núñez, expresó que la declaración solo sería un acto populista porque la Cámara carece de jurisprudencia.

por su parte, el parlamentario liberal Édgar Acosta indicó que "no es una resolución de cumplimiento imperativo. Es dar una opinión política como cámara, en representación de los distintos departamentos del país".