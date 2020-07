Bebé muere ante falta de terapia intensiva a nivel país

Padres denunciaron presunta negligencia médica en Caaguazú, la bebé recién nacida falleció este fin de semana por falta terapia intensiva a nivel país.

Familiares de la bebé fallecida, denunciaron supuesta negligencia médica desde el momento del parto, explicaron que el alumbramiento se dio el día viernes y que tuvo complicaciones, tras no ser atendida de manera correcta, además, denunciaron que en el momento del parto no hubo pediatra y que tras varias horas apareció una médica de turno.

Explicaron que desde el primer momento los médicos alegaron que no había unidad de terapia intensiva neonatal a nivel país.



El Director del Hospital Distrital de Caaguazú, Hector Fernandez, alegó que buscaron desde tempranas horas este sábado un lugar para la terapia intensiva y que recién de tarde lograron conseguir un lugar para la pequeña en el Hospital Bautista.



Sin embargo, la familia señala que, tras conseguir una orden judicial lograron trasladar a la pequeña, pero de camino en la ambulancia la pequeña no resistió y llegó sin vida al hospital.