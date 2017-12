Barrabravas amenazan a vecino y encontronazo casi termina en tragedia

Miembros de una barrabrava se acercaron hasta la vivienda de un hombre en San Lorenzo, hacia la zona de Tres Bocas. Allí apuntaron al sujeto e incluso dispararon. Por suerte, no acusó ningún balazos.

La víctima se encontraba frente a su vivienda junto a su sobrino y su pareja. En ese momento se acerca un taxi donde bajan unos sujetos.

Median algunas palabras y el agresor desenfunda un arma de fuego y apunta al afectado. "Por suerte en el acto no le funcionó el arma", expresó la víctima. No obstante, luego, si dispararon, según los testigos, pero afortunadamente ese proyectil no acertó a nadie.

En este encontronazo, una vendedora que presenciaba el hecho se acercó para grabar con su celular y mostró a los atacantes con sus armas en mano.

El hombre a quien buscaban alegó que estos sujetos son conocidos y todos ellos son vecinos de la zona. "Eran compañeros de trabajo, no sé por qué actuaron así", sentenció.

Todos estos detalles abajo: