Barajan el nombre de Euclides Acevedo como ministro del Interior

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sería suplantado por el exconstitucionalista Euclides Acevedo. Incluso el periodista Óscar Acosta ya lo confirmó como ministro.

Debido al disgusto ciudadano, Juan Ernesto Villamayor dejaría el Ministerio del Interior. El Gobierno, de acuerdo a fuentes extraoficiales, manejó entre los candidatos para su suplente al Dr. Euclides Acevedo, exconstitucionalista.

Es más, el periodista Óscar Acosta, con quien comparte el programa de radio En Voz Alta, ya lo confirmó en el cargo a través de un tuit.

Se desconoce si Villamayor fue echado del cargo, renunció o fue derivado a otro puesto. Nuevamente, otras fuentes que no son oficiales hablan de que Villamayor ocuparía el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, cargo vacante tras la dimisión de Julio Ullón.

Villamayor fue el eterno candidato a ocupar ese puesto, mucho antes de que Ullón se retire del sitio.

Aún es necesaria la publicación del decreto de Mario Abdo Benítez que confirme estos cambios de autoridades.

Siguiendo con la publicación del periodista Acosta, le remitió un público mensaje. "Con el Dr. Euclides Acevedo me une una larga amistad, desde la época del Acuerdo Nacional y desde entonces tenemos una relación marcada por puntos de vista diferentes o coincidentes como debe ser entre republicanos. Ahora se confirma que será Ministro y abro un paréntesis. Formará parte de un gobierno en medio de una severa crisis de credibilidad y falta de institucionalidad y ello hará que mi posición sea crítica, pero buscando que la gestión del hombre público responda a los intereses de los ciudadanos en general y no a grupos particulares. Por ello voy a parafrasearlo pues, lo que me dijo alguna vez, es la verdad que puede mantener una amistad a distancia, con respeto hacia el rol que cada uno desempeñará en adelante: "Che ne amigo, pero nda ha'ei ne cómplice"

Éxitos y hasta siempre".