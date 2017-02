Bajo presupuesto complica obras viales en Asunción

Jorge Samaniego, director de Vialidad de la Municipalidad de Asunción explicó que disponen de USD 10 millones al año, monto que resulta insuficiente para hacer frente a los problemas de índole vial.

En contacto con la 780 AM, Samaniego, manifestó que con las limitaciones presupuestarias, las respuestas no son rápidas como se pretende ya que la plata no alcanza para cubrir todo.

Mencionó que las últimas pavimentaciones de la ciudad se dieron entre la época de Filizzola y Burt, pues de allí en mas solo hubo repavimentación.

Y Finalmente indicó que después de cada lluvia no queda otra que monitorear los sitios para urgentes para tapar un bache o repavimentar.