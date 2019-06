Automovilista atropella a dos personas y las abandona

Un descontrolado automovilista impactó contra dos recicladoras en Ñemby. No las auxilió y continuó protagonizando incidentes hasta que abandonó su rodado.

Un Mercedes Benz que está a nombre de Leandro Pérez Román, protagonizó incidentes en la zona céntrica de Ñemby. En primer lugar embistió contra dos recicladoras que fueron abandonadas.

Posteriormente este mismo vehículo chocó contra una camioneta Mitsubishi, sin que se haga cargo de los daños que causó.

Lo que detuvo finalmente al descontrolado conductor fue una columna de la ANDE que derribó en San Antonio, ciudad vecina en donde inició la serie de percances.

No obstante, el chofer huyó de la escena a pie, dejando al rodado en el lugar donde impactó contra el tendido eléctrico. El propietario aún no reclamó su bien, no está denunciado como robado y se desconoce si fue él el causante de todos estos desmanes o si prestó el vehículo a algún familiar o conocido.

Por su parte, las dos mujeres que fueron atropelladas resultaron con heridas que tuvieron que ser atendidas en el Hospital del Trauma y afortunadamente, en la media mañana de este lunes no revisten gravedad, de acuerdo al informe del comisario interviniente.

Las evidencias de este hecho ya están en manos del Ministerio Público que tratará de individualizar al responsable de estos hechos.