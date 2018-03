Autoblindaje: "Comenzó una Reforma Constitucional por medio de leyes"

El abogado José Casañas Levi realizó un análisis sobre el proyecto de ley de 'autoblindaje' que fue sancionado por los senadores en la última sesión que se realizó.

En primer lugar, el profesional indicó que una ley no puede modificar una disipación que se encuentra plasmada dentro de la Constitución Nacional y que además de contradecir la Carta Orgánica de nuestro país, están cometiendo un acto ilícito, por lo que cualquier estudioso consideraría grave la decisión tomada. “Esto podría derivar a una denuncia penal. Acá estamos viviendo un proceso de reforma, pero que solo se trata en el Congreso”, recalcó Casañas Levi.

Además, explicó que la perdida de investidura se encuentra totalmente contemplada dentro del estatuto y que no se necesita la comprobación en el ámbito judicial. De la misma forma refirió que lo tratado en el senado forma parte de un “acuerdo mucho más grande”, que no solo implica a los legisladores, por lo que cree que el Ministerio Público no actuará, ni siquiera de oficio.

El abogado declaró que la propia Constitución Nacional indica dentro de sus artículos que las acciones que fueron tomadas no tiene validez. “Yo no sé qué es lo que piensan hacer. Ellos pueden interpretar que pueden estar más de cinco años en el poder. No sabemos lo que va pasar porque empezó una Reforma Constitucional desde el mismo Congreso, pero con leyes”, concluyó.

