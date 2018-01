Audios deben ser utilizados para investigaciones asegura Delvalle

Alcibíades González Delvalle afirma que los audios filtrados de los congresistas no pueden ser utilizados como pruebas, pero si dan pie a un proceso de investigación que debe ser realizado.

En contacto telefónico con Radio Monumental 1080 AM, el periodista y Ciudadano Convencional Constituyente, Alcibíades González Delvalle, declaró que los audios filtrados que salieron a la luz afectaron fuertemente al orden público y el derecho a terceros.

Uno de los considerados maestros del periodismo paraguayo, afirmó que estos audios esclarecen varios casos que eran investigados desde hace años, ya que no solo en estos tiempos se realizaron este tipo de actos de corrupción, sino que esta rosca que corrompe a la justicia actúa de esta manera desde gobiernos anteriores.

De la misma forma, sostuvo que dichos audios no pueden presentarse como pruebas, pero sin embargo indicó que los materiales no pueden ser desechados porque dan pie a un proceso de investigación. “Los entendidos ya afirmaron que no se presentarán los audios como prueba, porque la Constitución Nacional no lo permite, pero esto ayuda a la verificación de la extorsiones realizadas. Aquí se afectó el orden público y el derecho de terceros, si esto llegase a investigarse ¿cuántas cosas más vamos a encontrar?”, expresó Delvalle.

El periodista hizo referencia hacia el Artículo 33 de la Carta Magna, que habla sobre el derecho a la intimidad y refirió que en una democracia esa cláusula está más que protegida, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a la intimidad. Así también, aclaró que cuando la conducta de las personas afecta al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, no está exenta de la autoridad pública.