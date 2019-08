Atacan junta departamental y toman de rehenes a concejales

Momentos de terror se vivieron en la Junta Departamental de Caazapá luego de que sujetos fuertemente armados ingresaran al edificio estatal y tomen de rehenes a los concejales. Balearon camionetas.

Alrededor de las 9:00 de este jueves, justo en la hora en que la junta departamental sesionaba, sujetos fuertemente armados, a cara descubierta y que se comunicaban en portugués, ingresaron al edificio.

Exigieron a todos los funcionarios que se mantengan quietos y con las manos en la mesa. Mientras tanto, en el estacionamiento balearon dos camionetas. Posterior a esto, los delincuentes huyeron sin mayores inconvenientes y sin herir a nadie.

El concejal Ever Brítez tiene dos hipótesis que compartió con Monumental 1080 AM: La primera es que fue un ataque para amedrentar y la segunda es que su verdadero objetivo no estaba en el recinto al momento de este hecho.

Las principales sospechas sobre el posible blanco recae contra el gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón, sin embargo, él tiene su oficina a media cuadra del lugar que fue asaltado.