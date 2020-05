Atacan a balazos posible albergue de pacientes con covid-19

Un espacio que pretendía recibir a pacientes con coronavirus, fue atacado a balazos por desconocidos.

Desconocidos balearon el portón del Polideportivo Lorenzo Velázquez durante la noche del lunes o madrugada del martes.

Con 14 impactos de bala demostraron su negativa de impedir que el sitio sea un centro para albergar a pacientes con coronavirus.

La intención de las autoridades regionales era que los badeños con covid-19 guarden cuarentena obligatoria en ese espacio. Aparentemente, la ciudadanía malinterpretó y creyó que todos los enfermos del departamento irían a parar a ese sitio.

El proyecto no prosperó, no por los balazos, sino porque no cumplía con los requisitos que estipuló el Ministerio de Salud como por ejemplo mayor espacio, cantidad de baños, entre otros factores que fueron analizados por funcionarios públicos.