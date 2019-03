Asuncionico: El acento británico deslumbró en el día uno

El que se ha convertido en el festival más importante del país en los últimos años, el Asuncionico, volvió a deslumbrar a los miles de presentes, con gran variedad de artistas de diferentes estilos y para todo gusto.

A las 21.00 puntual, subió el uruguayo Jorge Drexler, quien deleitó a sus seguidores con sus grandes éxitos como Me haces Bien, Todo se Transforma, entre otros.

La primera banda británica de la noche subió a las 22.00. The 1975 le puso color y ritmo al festival con sus éxitos Sincerity is scary, Loving someone, entre otros.