¿Asumirá Nicanor o seguirá Mirta?: El panorama sigue nebuloso

Al término de la sesión en donde el Congreso escuchó el último informe de gestión de Horacio Cartes, algunos legisladores hablaron sobre el problema de la banca entre Mirta Gusiky y Nicanor Duarte Frutos.

En primer lugar, algunos de los senadores están preparando maletas ante viajes que realizarán entre este domingo y el lunes. Tal es el caso del congresista Juan Dario Monges quien recién retornará el jueves.

Blanca Ovelar, mientras salía de la sala bicameral, mencionó que irá "a averiguar si se hace la convocatoria" para tratar el oficio del TSJE que habilita a Nicanor Duarte Frutos para sea él el senador activo, pese a que el sábado haya jurado Gusinky en su banca.

El senador Rodolfo Friedmann por su parte, hasta que no tenga la citación para asistir, confirmará si irá o no. "Hoy no hay una convocatoria".

Zacarías Irún adelantó que él asistirá cuando se lo llame 'para defender la Constitución y resoluciones judiciales'. "Hay que respetar la voluntad del pueblo. Una resolución administrativa bien hecha, deroga a otra que fue mal hecha", acotó.

Por último, Jorge Oviedo Matto reconoce que Nicanor es un senador electo y proclamado, pero se enfrenta a Gusinky quien es 'una senadora con todas las prerrogativas'. "Mientras este dictamen no se revea, ella continuará".