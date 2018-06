Asilo Santo Domingo está de fiesta por dos fechas

Desde miércoles hasta el jueves, se realizan fiestas en el asilo de ancianos Santo Domingo del barrio Trinidad de Asunción. Se conmemora el Día contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y además, será el Día del Padre.

Los 45 abuelos que están en este hogar ubicado frente mismo al IPS Central, fueron agasajados por los días mencionados. Los mismos disfrutaron de música, danza y mucho ánimo. Así también, no puede faltar el Mundial en los televisores de los abuelitos.

Don Aurelio Román por ejemplo cree que la copa se lo llevará un país sudamericano. Además, demostró que puede dar cátedras de baile a cualquiera con los pasos dinámicos realizados ante cámaras.

"Estamos cargados entre estos días. Es importante porque sabemos que (el maltrato hacia el adulto mayor) es un problema social. Afecta la salud y los derechos de ellos", indicó la directora del ente, Lic. María José Rodríguez.

Además de las donaciones que siempre son bien recibidas, el asilo Santo Domingo, así como cualquier otra casa de ancianos, necesita de las visitas de personas. "Yo siempre me quejo porque no hay tanto. Hace 10 años estoy acá. Hay gente que viene, pero no como debería ser", expresó don Saturnino.

Así que en estos días solo resta disfrutar de la compañía de tu ser querido que sea de la tercera edad: Abrazar a los abuelos, compartir con los padres u otros parientes, demostrar afecto o extrañarlos. Pero sobretodo lo que hay que hacer es actuar en caso de que uno sea testigo de algún tipo de abuso o maltrato contra estos seres vulnerables, denunciando ante el 911, el Ministerio Público u otras autoridades .

