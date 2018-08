Así adiestraban a los caseros de Ibáñez para mentir ante la prensa

Un video que se viralizó muestra la manera descarada en cómo el entorno del diputado José María Ibáñez ensayaba respuestas ante posibles preguntas de la prensa. El miércoles puede ser blanqueado.

"De miércoles a jueves venimos a la mañana", dice en un video ensayo uno de los caseros, Favio Gómez Chamorro. "Esperá. Se equivocó. Martes, miércoles y jueves tiene que ser", se oye al instructor.

"Vivo en la casa del diputado Ibáñez. ¡Ah no! Da un lugar para dormir. Siempre me confundo. ¿Digo la dirección o así no más?", se le escucha a la empleada del legislador, Viviana Patricia Falcón.

De esta forma, José María Ibáñez quiso preparar el terreno para que pueda escapar de la justicia. Semanas atrás, se le otorgó la suspensión a su caso luego de que haya confesado que robó al Estado y a sus funcionarios porque de los G. 2.500.000 que cobraban como sueldo, gran parte del dinero quitaba Ibáñez.

Mañana, su caso puede quedar archivado, luego de que repentinamente surgieran 30 firmas de colorados y liberales que piden estudiar la pérdida de investidura de este sujeto. Miguel Cuevas, cabeza de la Cámara Baja, convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles 13 horas.

Todos los detalles, abajo: