Asentamientos tienen mayor deserción escolar, según feria de empleos

En base a los datos de las ferias de empleos, la mayoría de los jóvenes que no culminaron el colegio provienen de asentamientos y los bañados, no obstante, aclaran que sí existe un mercado laboral para estas personas.

El director del Empleo, Enrique López, manifestó a Radio Monumental 1080 AM que con los datos recabados en ferias de empleos que son organizados por el Ministerio del Trabajo, se observa que la mayor cantidad de jóvenes que no culminaron la educación escolar, o que no pudieron seguir estudiando tras culminar el colegio, provinieron de la zona de los bañados de Asunción y los asentamientos tanto en Central como en el interior del país.

En comunicación con Radio Monumental 1080 AM, López indicó que en las ferias que se realizaron en el barrio Ricardo Brugada de Asunción se registraron una gran cantidad de madres jóvenes que llegaron junto con sus hijos o estaban embarazadas de su segundo hijo a buscar un empleo, pero con la particularidad de que no habían culminado sus estudios.

Al respecto, refirió que es sumamente importante que se manejen estrategias para que las instituciones educativas puedan brindar horarios flexibles para las personas que deseen culminar su educación escolar, sobre todo en los poblados vulnerables.

Por otro parte, refirió que estos casos se dan a menudo en las ferias dirigidas a personas que buscan su primer trabajo o las que son enfocadas a personas los mayores de 35 años. Sin embargo, ratificó que sí hay un mercado laborar que puede absorber a estas personas pese a que en ocasiones se dificulta la búsqueda. Los rubros a los que podrían acceder son los de prestación de servicios de limpieza, ventas, transporte y labores en depósitos, entre otros.