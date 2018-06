Archiva amenazas de su expareja y autoridades no hacen nada

Una mujer que pidió auxilio a autoridades que aún no hacen nada por su caso, llegó hasta la prensa para compartir la terrorífica experiencia con su expareja que lo amenaza. "No puedo botar mi vida por él".

Alba Cabañas terminó su relación con Luis González con quien estuvo por 3 años. Ella dejó este tóxico amor por los constantes maltratos que recibía, según la denuncia.

Los mensajes y audios que recibe, los almacenó para presentar una denuncia ante la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Hasta el momento, el Ministerio Público no investiga el caso y esto preocupa a la mujer.

Un factor agravante a todo esto es que el sujeto realiza estas amenazas en estado etílico. "Lo dejé porque prefirió la bebida. No puedo estar con alguien cuyos amigos le dicen que estoy con otra persona y él venga a rematar contra mí, diciéndome que soy una puta. No puedo hacer nada y no puedo dejar mi trabajo. No puedo botar mi vida por él", alegó.

Cabañas lamenta que hasta el momento no se hayan ocupado de su acusación, y teme por su integridad, así como el de sus familiares. "Después será un ramo de flores lo que me dejen en un cementerio y todos dirán: ¡Pobre mujer!", expresó llorando.

Algunos calificativos y términos en cómo se expresa el hombre, según se escucha en los audios que serían de González, son: "Karacha", "me bloqueaste cobarde", "una plaga luego sos", "sos un desastre" y "te voy a cobrar más duro de lo que hiciste".

Todos los detalles, abajo: