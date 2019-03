Araceli Sosa: "Miraba de dónde colgarme para suicidarme en la cárcel"

Finalmente, la Fiscalía descartó la participación directa de Araceli Sosa en el quíntuple crimen. Por este hecho, mientras duró la investigación, estuvo casi seis meses en la cárcel en donde pasó de todo.

En primer lugar mencionó Araceli que estuvo en el calabozo de la Comisaría 17. Allí las internas la agredieron físicamente y todo era avalado por la jefa de la sede, Martina Trinidad, de acuerdo a su relato.

Posteriormente fue derivada al Buen Pastor donde quedó aislada por 45 días y cuando mimetizó con la población del penal, mencionó que las compañeras de su pabellón la trataban de asesina y le tenían miedo.

Fue tanta la presión del momento que incluso intentó suicidarse ya que veía a sus padres sufrir y sostenía una mentira fantasiosa a su hija con el fin de que no se le derrumbe la moral y entienda por qué su mamá no estaba con ella. A esta última le dijo que estaba confinada en una institución religiosa por lo que no podía salir hasta que terminara su estudio, sin embargo, una compañera de escuela de la pequeña le dijo que Sosa estaba en la cárcel, "según le contó su mamá".

"A partir de ahí se puso muy mal ella, recibió contención sicológica (...) En la escuela le hacen bullying y no quiere más ir", detalló Sosa para Señales de Noticias Paraguay.

Por su parte, la madre de Araceli, Carolina Díaz, pidió la colaboración a las internas que estaban cerca de su hija para que impidan cualquier acto en contra de su vida que pudiera cometer. Indicó que no estaba preparada de sacarla muerta de una cárcel a su ser querido.

Araceli Sosa fue descartada de la comisión de homicidio doloso de cinco personas cuyos cuerpos se hallaron a inicios de octubre del 2018. Ante esto, recuperó su libertad el jueves, sin embargo, sigue siendo investigada por el caso por omisión de dar aviso a la autoridad sobre un hecho punible, frustración de la investigación y reducción. La defensa indica que cada uno de estos puntos es refutable.

Todos los detalles, abajo: