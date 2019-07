Analistas destacan debilitamiento de liderazgo de Mario Abdo Benítez

Tres analistas hablaron sobre el año de gestión de Mario Abdo Benítez. Cada uno de ellos dio una visión sobre la falta de liderazgo del Presidente que puede afectar al país.

Euclides Acevedo, analista político, indicó que el principal error del Presidente de la República es tomar distancia en algunos hechos puntuales que requieren de una posición política firme. "También pagar cuentas a la usura política va en detrimento de su liderazgo", acotó para Algo Anda Mal.

Además de esto, también critica que Abdo no se quiere inmiscuir en cuestiones de otros poderes del Estado. Otro hecho que suma es el distanciamiento con el partido político que lo llevó al poder. "Él es débil en la gestión. Un líder que abandona al partido que lo llevó al poder, irremediablemente se vuelve frágil. El Partido Colorado, Mario Abdo no lo controla", continuó Acevedo.

Por su parte, el exministro de Hacienda y excandidato a la Primera Magistratura, Santiago Peña, refirió que Mario Abdo tiene un liderazgo que se puede catalogar como una gran incógnita. Como ingrediente se le adhiere la indisciplina con relación a lo que dice con lo que hace.

Agregó que Abdo no es el presidente de la Gente que prometió en campaña, sino más bien de su gente, es decir, personas que operan en clanes políticos que gracias a ellos, lo dejaron en el poder pero que ahora insisten con llevarse "su tajada de la torta". "No podemos subestimar que de la actitud errática de Abdo, está aprendiendo. Tiene buenas intenciones, pero no pasamos del voluntarismo", dijo Peña.

La socióloga Milda Rivarola dio su parecer al destacar que la fuerza política que tiene el titular del Ejecutivo va para abajo y que lo negativo se está alimentando de los problemas económicos que vive el país. "En periodos de crisis económicas, se favorece la inestabilidad política", aseveró.

Tras un silencio y gestos de duda, no sabe si el presidente terminará su mandato. Aclaró que su principal función es subsistir en este sistema político que es depredador. "Dependerá de su instinto de supervivencia", siguió Rivarola.