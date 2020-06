Amplían denuncia por escándalo de insumos chinos

Diputados solicitaron este lunes al Ministerio Público que amplíen la investigación en relación con las supuestas compras irregulares de Salud. Piden investigar la ruta del pago de adelanto.

Los diputados Kattya González, Sebastián Villarejo y Sebastián sumaron este lunes ante la Fiscalía, los hechos señalados por la Comisión Especial de Compras Covid-19. para una ampliación de la denuncia de irregularidades por los insumos requeridos por el Ministerio de Salud.

"Lo que hicimos es poner esos hechos relatados en ese informe, que pueden contener conductas penalmente relevantes", expresó González.

Los legisladores criticaron que el informe no se presentara ante el Ministerio Público, expresaron que si el informe realizado Giuzzio no se constituye elemental sí no llega hasta el Ministerio Público. Además González cuestionó que ante el marco de denuncias ni siquiera existan citaciones a las personas involucradas.