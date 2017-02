Alumnos no podrían iniciar clases ante la falta de aulas móviles

El ministro de Educación, Enrique Riera, dijo que se necesitan conseguir 50 carpas para albergar a alumnos de escuelas que están en peligro de derrumbe. En caso de que no se consigan, podría afectar el inicio de clases.

El ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, mencionó que se tienen registradas unas 185 aulas que se encuentran en peligro de derrumbe, para ello se ejecutó un plan paliativo para trasladar a los alumnos a espacios pertenecientes a los municipios o Gobernaciones.

Sin embargo, mencionó que existen casos en los cuales no se tienen lugares adecuados para trasladar a los niños, y que en esos casos se procederá a instalar las aulas móviles o carpas.

No obstante admitió que hay un déficit de 50 carpas que deben ser instaladas para que los estudiantes puedan dar clases bajo techo.

“Tenemos que sacar 50 aulas móviles de algún lado, o comprar, o utilizar del Comité de Emergencia, o recurrir a la Cruz Roja”, refirió Riera a la 970 AM.

En caso de que los estudiantes no puedan ser trasladados a otros espacios debido a que no se cuenta en la comunidad con lugares alternativos como capillas, cuarteles, centro municipales, u otros sitios, se deberá aguardar a que se cuenten con las aulas móviles a pesar de que se pierdan días de clases ya que desde el ministerio se solicita a que no se utilice un aula si esta no es segura.