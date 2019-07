Alojarán a reos en contenedores por falta de espacio en cárcel

Un total de 16 contenedores fueron adecuados para alojar a reos en la cárcel de Ciudad del Este. Esto a causa de la sobrepoblación en la penitenciaría, que actualmente opera a 3 veces su capacidad.

La cárcel de varones de Ciudad del Este actualmente cuenta con 1.400 reos, tres veces la capacidad de la penitenciaría.

Dicha sobrepoblación llevó a los directivos a adecuar 16 contenedores para alojar a los presos, esto mientras se construye el nuevo centro penitenciario en Minga Guazú.

No obstante, dicha medida aún no se aplicará, ya que la Comisión de Derechos Humanos y Prevención de Torturas no aprueba la decisión, alegando que no reúnen las condiciones mínimas.

Dichas celdas están equipadas con 8 camas y sanitarios para los internos.