Restringen la venta de bebidas alcohólicas en Sanber

A partir de este fin de semana, los comercios de San Bernardino podrán vender bebidas alcohólicas solo hasta las 3.00 AM. Así buscan frenar el descontrol juvenil.

El anunció de esta medida fue realizado por la Municipalidad de San Bernardino. Esto se da luego de los excesos que se vieron el fin de semana pasado, y el alto número de jóvenes alcoholizados que precisaron asistencia médica.

Ernesto Rosato, director de Turismo y Desarrollo de la comuna, manifestó que bodegas, estaciones de servicio, carritos lomiteros, etc., solo podrán comcercializar bebidas alcohólicas hasta las 3.00 AM y luego podrán reanudar la venta a las 9.00 AM.

Advirtió que aquellos comerciantes que no cumplan con la nueva disposición municipal, que entrará en vigencia desde este sábado, serán multados y deberán abonar entre 5 y 10 jornales, es decir unos G. 370.000 a G. 750.000.

El descontrol juvenil se apoderó de la ciudad veraniega, que recibió entre 70.000 y 80.000 visitantes el fin de semana.