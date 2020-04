Albergues ya están llenos para recibir a más connacionales

El ministro de Asuntos Internacionales, indicó que ya no hay espacios en los albergues. Se dará prioridad a compatriotas en extrema vulnerabilidad.

Ante la llegada diaria de compatriotas, principalmente al Puente de la Amistad el ministro de asuntos Internacionales Federico González, explicó que ya no hay más lugares en los albergues. Solo por cuestiones humanitarias podrán ingresar.

En los últimos días ingresaron unas 400 personas que estaban en este cruce fronterizo y en estos momentos se cuentan con más de 150 aguardando también ingresar, señaló.

"Siempre he señalado que niños y mujeres tendrán prioridad absoluta y solo se ingresará por cuestiones humanitarias", volvió a resaltar el ministro, que instó a los paraguayos en el extranjero que no lleguen hasta las fronteras porque los albergues ya no dan abasto.

Informó que 475 compatriotas que se encontraban en albergues dieron negativo a las pruebas realizadas. Sin embargo, sigue siendo un desafío enorme, considerando que diariamente llegan compatriotas hasta el Puente de la Amistad, que esperan ingresar y se encuentran sin ningún espacio adecuado debido al cierre del albergue transitorio.

Informó que el albergue transitorio fue clausurado dado que apeligraba el comercio internacional con los funcionarios de Aduanas de la frontera y transportistas que expresaron su temor de seguir llegando hasta allí.

El Gobierno contaba en principio con más de 2.000 plazas disponibles que se redujeron a 1.800, luego de algunos casos de público conocimiento, señaló González. Entonces se debe habilitar el lugar suficiente en albergues de cuarentena antes de habilitar el ingreso de las personas en el Puente de la Amistad.