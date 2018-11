Al son de "sigo siendo el rey", Cartes reaparece en acto político

Horacio Cartes participó de un encuentro político en el departamento de San Pedro, al son del tema musical "sigo siendo el rey". Habló de persecución y dolor en todo el país, pero que siempre estarán con la ANR.

En redes sociales recorren los varios videos del encuentro con líderes de base, presidentes de seccionales e intendentes del movimiento Honor Colorado.

Cartes acompañó a un músico en el tradicional tema "sigo siendo el rey", para luego dirigirse a los presentes.

Sostuvo que el reclamo que llega desde San Pedro, llega de todo el país. Habló de dolor y persecución, hacia los dirigentes de su movimiento, pero sin embargo siempre estarán del lado del Partido Colorado.

"No es fácil hablar porque hay que tener cuidado. Uno quiere decir muchas más cosas de las que creo que es prudente. Quiero decir desde el más profundo lugar de nuestro dolor que tenemos que pensar que lo que hicimos fue lo mejor. No era lo mejor a toda esa gente que no quería trabajar para estas candidaturas, no era lo mejor trabajar contra el partido", sostuvo.