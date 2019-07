Ahorraban para operación de su hijo y empleada se llevó el dinero

Una familia de la ciudad de Villa Elisa denunció que la empleada doméstica se habría apoderado de sus ahorros. El dinero era para la operación de un pequeño de seis años.

Una mujer que trabajaba como empleada doméstica en una casa en la ciudad de Villa Elisa, se habría apoderado de los ahorros de la familia. La trabajadora se hacía llamar Lucy, pero en Facebook se encuentra como Liza Coronel.

Las víctimas admitieron que cayeron en su buena fe. La mujer había llegado hace 13 días mediante la recomendación de una exempleada.

Según el dueño de casa, Liza no hacía preguntas o movimientos para sospechar el desenlace, pero se llevó G. 11.700.000, el miércoles cuando el patrón fue hasta Guarambaré y, la esposa junto a su madre enferma. Situación que habría aprovechado muy bien la empleada para hurtar el dinero y huir.

Los afectados la buscaron en la casa de la que les recomendó y en el domicilio de una supuesta tía, pero no hubo rastros de Coronel. Ni la policía de la Comisaría 13 pudo aún confirmar la identidad porque no dejó copia de su cédula. El afectado lamenta el robo del dinero que costó juntar y que su hijo no pueda operarse.

Los detalles abajo: