Afara: "Si a mí algo no me gusta, no tengo que quedarme"

Juan Afara ratificó que no está de acuerdo con una eventual candidatura de Santiago Peña a la presidencia. Escuchó el pedido de diputados para ser el candidato y aseguró que siempre que hace falta toma el guante.

En una extensa charla, el vicepresidente de la República ratificó su postura en contra de una eventual postulación de Santiago Peña a la presidencia en el 2018, por su falta de militancia en la ANR. Al ser cuestionado sobre la misma condición del actual presidente en su momento, manifestó que simplemente era otro el escenario y que Horacio Cartes ya estaba afiliado al partido varios años antes.

Señaló que no está rentado y no tiene un compromiso con nadie más que su partido y los dirigentes de base. Comentó que se reunió con 12 diputados que le manifestaron su deseo de que sea él quien pugne por la presidencia en el 2018, y apuntó que siempre toma el guante cuando hace falta, especialmente cuando hay una voluntad de la gente, de la dirigencia.

Afara dijo que existe una expresión de deseo hacia su candidatura, y aceptará si es el sentimiento de la mayoría dentro del movimiento. "Si dentro del movimiento no me quieren, me iré", indicó.

Sobre su eventual alejamiento de Honor Colorado si se confirma a Peña como el precandidato a la presidencia, respondió: "No quiero hacer futurología, si a mí algo no me gusta no tengo que quedarme porque voy a ser una molestia".

