Afara se aparta de Honor Colorado

El vicepresidente de la República, Juan Afara, anunció que oficialmente se retira del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes. "Dije que cuando algo no me gusta, me iba".

El presidente en ejercicio, Juan Afara, despejó las dudas y confirmó la fractura en el movimiento oficialista del Partido Colorado. Dijo que se trata de una posición asumida y hoy está fuera de Honor Colorado, del cual fue uno de los fundadores. Señaló que hoy confirma su decisión, a fin de aclarar las dudas de muchas personas que se vienen comunicando con él. Recordó que ya en entrevistas anteriores manifestó que cuando algo no le gustaba se iba, y es lo efectivamente pasó hoy. Finalmente la virtual candidatura del ministro de Hacienda, Santiago Peña, como precandidato a la presidencia por el oficialismo colorado comienza a pasar factura al presidente Horacio Cartes, y nada menos que con el alejamiento de su dupla, con quien llegó al Gobierno en el 2013. EN DESARROLLO

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com