Advierten sobre falsa oferta laboral en redes

Luego de la viralización de un afiche con el logo de un conocido shopping, donde se ofertaban 500 nuevos puestos de trabajo para Asunción, el director de la Dirección de Empleo, Enrique López Arce, dijo que es falso.

López aclaró que el mencionado afiche no está autorizado por la empresa y que la información no es correcta.

La oferta hablaba de 500 cargos vacantes en el sector de ventas, cajas, depósito, auditoría, comerciales, entre otros, disponibles para la capital.

Este afiche no esta autorizado por la empresa y no contiene información correcta.

Muchas gracias por no hacer correr. pic.twitter.com/rv0TlMxbPj