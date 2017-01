Adulto mayor muere en incendio de un inquilinato

Un adulto mayor falleció por inhalación de humo en la siesta de este martes durante el incendio de un inquilinato ubicado en las calles Brasil entre octava y novena proyectada de barrio Obrero.

La víctima fatal es Miguel Alegre de 78 años. Las llamas se propagaron en la planta alta del inquilinato.

Según el oficial Walter García en comunicación con la 970 AM, no se registraron heridos y se desconoce por qué Alegre no pudo huir del área siniestrada.

Cuando los bomberos llegaron en la vivienda, su trabajo se les dificultó por los estrechos pasillos, por lo que tuvieron que ingresar por una ventana lateral.

El fuego fue completamente controlado y están en proceso de enfriamiento. Asimismo, no se sabe aún la causa exacta de la muerte del hombre.

La causa de incendio habría sido un cortocircuito en una de las habitaciones debido a la precaria conexión de energía eléctrica, informó el periodista de latele, Christian Núñez.