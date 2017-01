Acusó bala perdida en la pierna y ya fue dado de alta

Gabriel Vera acusó un proyectil en la pierna izquierda en la noche del sábado y hoy fue dado de alta. Ocurrió en el este del país.

Vera explicó que la bala le cayó cuando se encontraba sentado en su casa en la noche del sábado en compañía de su hija de cuatro años.

Explicó, en conversación con la 730 AM, que el proyectil no pudo ser extraído pero que no afectó a ninguna parte vital del miembro. “Ni mi hueso tocó la bala”, atizó.

Valoró que su hija no saliera dañada ya que estaba a su lado.

Informó que trabaja como chofer distribuidor de una empresa y que reposará por 15 días.

El hombre vive en el km 9, Acaray, en Ciudad del Este.

Este fin se semana se hicieron conocidos varios casos en los que se ve a hombres y una mujer disparando criminalmente al aire.