Acuerdo ANDE e Itaipú: "Le mintieron al presidente"

El expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, dijo que a su criterio le ocultaron información o le mintieron al presidente Mario Abdo sobre el acuerdo entre ANDE e Itaipú, ya que el documento no le beneficia a Paraguay.

El ingeniero Pedro Ferreira, quien renunció al cargo de presidente de la ANDE, no se guardó nada respecto al acuerdo con Itaipú que pretendía que Paraguay compre energía más cara y que finalmente el Gobierno reculó en su postura. Según Ferreira, el presidente de la República, Mario Abdo no está muy al tanto de este tema que generó una crisis política y aseguró que hay otra gente detrás de esto.

También recomendó que el Ejecutivo tiene que hacer rodar cabezas para que ya no esté rodeado de gente que le induce a tomar decisiones que no le beneficiarán la país.

“Yo estoy convencido que a él (Mario Abdo) o se le ocultó información, se le mintió o se le convenció de ciertas formas y por eso actuó de esa manera. Frente a mi, al canciller también le mintieron y frente a todos los conejeros en Cancillería. Hay que investigar, uno no puede tener una buena negociación si el escenario no es favorable. No hay que tener motivos para que el vecino país venga a extorsionarnos”, sentenció Ferreira minutos antes de que inicie su comparecencia ante el Congreso.

