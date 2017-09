Periodista fue acorralado por guardias de Cartes

El periodista intentaba retirarse de la ANR en medio de la gran cantidad de gente, pero los guardias creyeron que quería acercarse al mandatario, por lo que lo acorralaron, forcejearon y terminaron en el suelo.

Tras el acto por los 130 años del Partido Colorado, una gran cantidad de personas comenzaron a abandonar la sede de la Junta de Gobierno, entre ellos autoridades como el propio presidente de la República, Horacio Cartes, así como también periodistas.

Uno de los trabajadores de la prensa en el lugar era Luis Acosta, de Radio 1.000, quien acabó con diversos golpes tras ser acorralado por varios guardias, con quienes forcejeó y acabó en el suelo.

"Bastante sorprendido por la actitud de uno de sus guardias. Al tratar de salir pensaban me iba a poner en frente del presidente. Ahí me atajó uno de ellos y me llevó y apretó por la reja hasta que se retiró el presidente. Ahí tuve que forcejear porque quería que me suelten, vinieron dos o tres y por el forcejeo caímos al suelo", explicó el periodista a Noticias Paraguay.

El guardia lo acusó de que supuestamente intentó arrebatarle su arma.

No fue el único que sintió la fuerza de los escoltas presidenciales que no permitieron que ningún periodista se acerque al mandatario.

